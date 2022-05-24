На тлі європейських та американських санкцій близько 62 мільйонів барелів флагманської російської нафти Urals, що є рекордною кількістю, знаходяться на морських суднах.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані аналітичної компанії Vortexa.

Сполучені Штати та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникають придбання вантажів. Водночас Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту.

У Vortexa стверджують, що обсяг сирої нафти Urals на воді втричі перевищує довоєнну кількість. Також кількість вантажів Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості

“Цифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не показують повної історії”, — зазначив експерт з енергетичних питань Клей Сейгл у коментарі для Reuters.

Наразі більшість барелів російської сирої нафти спрямовується до Азії, здебільшого до Індії та Китаю. Однак трейдери припускають, що частина нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може бути непроданим вантажем.