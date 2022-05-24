Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані аналітичної компанії Vortexa.
Сполучені Штати та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникають придбання вантажів. Водночас Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту.
У Vortexa стверджують, що обсяг сирої нафти Urals на воді втричі перевищує довоєнну кількість. Також кількість вантажів Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості
“Цифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не показують повної історії”, — зазначив експерт з енергетичних питань Клей Сейгл у коментарі для Reuters.
Наразі більшість барелів російської сирої нафти спрямовується до Азії, здебільшого до Індії та Китаю. Однак трейдери припускають, що частина нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може бути непроданим вантажем.
- Нагадаємо, що Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що відмова Угорщини запровадити нафтове ембарго стосовно РФ шкодить іміджу ЄС. Будапешт не сприяє тому, аби знайти консенсус разом з ЄС.
- Деякі країни-члени Європейського Союзу думають над тим, щоб на деякий час відкласти запровадження ембарго на російську нафту, адже суперечки навколо цього питання затягують процес введення нових санкцій проти РФ.