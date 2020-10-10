Про це пише The Guardian.

У понеділок ввечері мешканці Пуерто-Сіснес, прибережного містечка в 1500 км на південь від столиці, побачили зовсім несподіване видовище: двотонний морський слон переміщалася по кварталах, намагаючись знайти вихід до моря.

В результаті тварину, яку викинуло на берег, все ж повернули в море – місцеві жителі спільно з береговою охороною і поліцейськими використали для цього брезент.

“Спочатку я була трохи налякана, але через те, що вони рухаються повільно, я заспокоїлася і сказала своєму синові знімати це. Я ніколи не бачила його так близько – і вже тим більше в центрі міста. Ми бачимо цих тварин досить далеко в море і тому мало про них знаємо. Ви не знаєте, чи небезпечні вони чи можуть на кого-то напасть. Але ми побачили, що тварина злякалася”, – зазначила місцева жителька Антонія.

Південні морські слони, що живуть в субантарктичних і антарктичних водах, є найбільшими представниками сімейства тюленів. Самці тюленів можуть досягати 6 метрів в довжину і важити до чотирьох тонн.