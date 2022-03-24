Про це йдеться у дописі міноборони Великої Британії у Twitter.
У відомстві зауважують, що “майже напевно” російська армія втратила тисячі військових після широкомасштабного вторгнення на територію України.
Щоб продовжувати воєнні дії Росії доведеться розпочати мобілізацію резервістів, а також залучити до війни проти України приватні військові компанії й іноземних найманців.
Проте, зазначили у британському міноборони, поки невідомо, яким чином Росія інтегрує ці угруповання до лав своїх сухопутних військ та як це вплине на боєздатність окупантів.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 March 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Pbtd58bPbQ
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YIN7Z9muvJ
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2022
- Нагадаємо, в Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.
- Також у НАТО переконані, що в Україні близько 40 тисяч російських військовослужбовців були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.
- Відомо, що 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади у південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, котрий виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії. Обіцянки сирійської влади про системне постачання бойовиків для російської армії не виконується.