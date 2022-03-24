За повідомленням міністерства оборони Великої Британії у Росії готують мобілізацію резервістів на тлі величезних втрат армії РФ у війні проти України.

Про це йдеться у дописі міноборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві зауважують, що “майже напевно” російська армія втратила тисячі військових після широкомасштабного вторгнення на територію України.

Щоб продовжувати воєнні дії Росії доведеться розпочати мобілізацію резервістів, а також залучити до війни проти України приватні військові компанії й іноземних найманців.

Проте, зазначили у британському міноборони, поки невідомо, яким чином Росія інтегрує ці угруповання до лав своїх сухопутних військ та як це вплине на боєздатність окупантів.