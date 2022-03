Про це йдеться у дописі міноборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві зауважують, що “майже напевно” російська армія втратила тисячі військових після широкомасштабного вторгнення на територію України.

Щоб продовжувати воєнні дії Росії доведеться розпочати мобілізацію резервістів, а також залучити до війни проти України приватні військові компанії й іноземних найманців.

Проте, зазначили у британському міноборони, поки невідомо, яким чином Росія інтегрує ці угруповання до лав своїх сухопутних військ та як це вплине на боєздатність окупантів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2022