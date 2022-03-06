Комісар Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді зазначив, що наразі понад 1,5 мільйона людей перейшли з України в сусідні держави.

Про це повідомляє CNN.

У своєму Twitter Гранді назвав це “найшвидше зростальною кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни”.

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили CNN, що з початку російського вторгнення 24 лютого до країни прибуло майже 38 тисяч людей.

За словами речник міністерства внутрішніх справ у коментарі CNN, Федеральна поліція Німеччини сьогодні зареєструвала 37 786 біженців з України, яка постраждала від війни.

Однак, враховуючи відсутність прикордонних перевірок між Польщею та Німеччиною, фактична кількість людей, які в’їжджають, може бути значно більшою.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила німецькій газеті “Bild am Sonntag”, що Німеччина прийматиме біженців, які втікають від війни в Україні, незалежно від їхньої національності.