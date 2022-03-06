Про це повідомляє CNN.
У своєму Twitter Гранді назвав це “найшвидше зростальною кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни”.
Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили CNN, що з початку російського вторгнення 24 лютого до країни прибуло майже 38 тисяч людей.
За словами речник міністерства внутрішніх справ у коментарі CNN, Федеральна поліція Німеччини сьогодні зареєструвала 37 786 біженців з України, яка постраждала від війни.
Однак, враховуючи відсутність прикордонних перевірок між Польщею та Німеччиною, фактична кількість людей, які в’їжджають, може бути значно більшою.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила німецькій газеті “Bild am Sonntag”, що Німеччина прийматиме біженців, які втікають від війни в Україні, незалежно від їхньої національності.
Ми хочемо врятувати життя. Це не залежить від паспорта”, — зазначила Фазер.
- Також серед громадян з усього світу поширюється тренд на бронювання помешкань в Україні, навіть якщо вони не планують подорож. Причина — благодійні кошти задля допомоги українцям, які постраждали від російських загарбників.
- Відомо, що в Росії на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки РФ відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.
- Зокрема мешканці Нової Каховки вийшли на мітинг під українським прапором з вимогами до окупантів залишити місто.
- Водночас російські загарбники наразі намагаються захопити місто Ізюм на Харківщині. Відомо, що вони обстрілювали місто протягом всієї ночі.
- Раніше у Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.