На тлі загрози – в Україні запровадили режим надзвичайного стану

На тлі визнання Росією територій ОРДЛО ситуація довкола України стала ще більш напруженою. За даними розвідки, Путін може не зупинитися на введенні російських військ на окуповані території: під загрозою виявились й інші регіони України. У зоні особливого ризику – Харків, Київ та Херсон. Воєнний стан у країні поки що не вводитимуть, проте сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада запровадила режим НС.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 335 народних депутатів.

Режим надзвичайного стану запровадили, як раніше зауважував секретар РНБО Олексій Данілов, по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей (наразі там діє особливий режим).

Додаткові режимні обмеження вводяться у прикордонних районах. Термін введення режиму надзвичайного стану – 30 днів. За необхідності президент має право продовжити термін ще на 30 днів з подальшим схваленням Парламентом. Відповідно до запевнення юристів НС – це менш болісний варіант правового режиму для економіки, аніж воєнний стан, коли влада переводить державу на “воєнні рейки”. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що НС майже не вплине на громадян України. Дану позицію також підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, котрий запевнив, що впровадження НС не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу. У Національному банку запевнили, що банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Відповідно за Закону України “Про надзвичайний стан”, він вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

На період дії режиму НС запроваджуються заходи:

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

вжиття заходів для недопущення терактів всередині країни.

перевірка документів у громадян, огляд речей, багажу, автомобілів;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування;

заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію;

спеціальні правила використання зв’язку та передачі через комп’ютерні мережі;

Окрім цього, Президент, Верховна Рада, Кабмін, міністерства та центральні органи виконавчої влади продовжують свою роботу.

Натомість місцеві ради, виконавчі комітети та голови громад працюватимуть у звичному режимі, натомість мають взаємодіяти зі всіма іншими органами, які залучені до впровадження заходів з НС.

Під час дії режиму НС до заходів із протидії загроз можуть залучити військове командування. Військові та силовики будуть взаємодіяти з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та контролювати громадський порядок, безпеку, захищати інтереси держави на відповідних територіях.

Для забезпечення громадського порядку та охорони до заходів з впровадження надзвичайного стану будуть залучені Національна поліція, Національна гвардія, Служба безпеки та Військова служба правопорядку в Збройних Силах, підрозділи Збройних Сил та Державної прикордонної служби.

Створять оперативні штаби під головуванням керівників обласних державних адміністрацій. До штабів увійдуть представники СБУ, центральних органів виконавчої влади, Національної поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Штаби створять для координації роботи органів, підприємств, установ та організацій з питань підтримання правопорядку та забезпечення безпеки громадян.

Під час розгляду питання, представник “ОПЗЖ” Качнов зауважив, що необхідно ввести конкретні дії для підтримки економічно-монетарної політики держави, а не одразу вводити НС.

Натомість Павло Бакунець, представник групи “Довіра” наголосив, що Україна вже випробувала усі можливі дипломатичні шляхи, тож вірячи в українську армії, необхідно “змобілізувати державну владу, місцеву владу та силові структури” для зменшення панічних настроїв населення.

“Переконаний, що введення НС не зашкодить українцям. Ми – сильна нація”, – зазначив Бакунець.

Своєю чергою, представник “ЄС” Михайло Забродський зауважив, що наразі у Верховної Ради ще безліч необхідних та важливих законів, зокрема й закон “про колабораціонізм”.

“Ми маємо думати про захист нашої держави, а про власні інтереси. Тож запровадження НС – є необхідністю”, – пояснив Забродський.

На його пропозицію піднялись усі депутати Верховної Ради та висловили абсолютну підтримку Збройним Силам України.

Депутати також запевнили, що запровадження НС “жодним чином” не порушить права громадян, а лише дозволить владі мати змогу адекватно та швидко реагувати на події.

Представники “Слуги народу” та “Батьківщини” також висловились за повну підтримку введення режиму, зауважуючи, що це дасть інструменти для відповіді агресору.

Довідка. НС – це особливий правовий режим всередині держави. Під НС держава має право тимчасово обмежити права людини та надати органам влади додаткові повноваження. Такі заходи вживаються з метою уникнення надзвичайних ситуацій, що призвели або можуть призвести до смертей чи загрози здоров’ю, правам і свободам громадян.