Про це повідомляє LTR.lt.

Після зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте та підписання угоди про тіснішу співпрацю, глава Вселенського патріархату православної церкви Варфоломій зазначив, що “сьогодні відкривається нова перспектива разом із можливістю спільно працювати над створенням екзархату Вселенського патріархату в Литві”.

Екзархат — адміністративна одиниця Православної Церкви, що складається з кількох суміжних єпархій за національно-територіальною ознакою.

Зараз у Литві є Вільнюсько-Литовська архієпархія, яка підпорядковується московському патріархату.

Варфоломій I зауважив, що створення такої структури – “це те, чого бажають і духовенство, і православна громада Литви”.

За його словами, можливість сповідування віри під керівництвом Константинопольського патріархату відновлює “історичну справедливість”.

Honoured to greet His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on his first visit to Lithuania.

Expressed my gratitude to His All-Holiness for the attention to the Orthodox in Lithuania and our commitment to guarantee the freedom of religion as enshrined in 🇱🇹 Constitution. pic.twitter.com/1570gzvigH

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 21, 2023