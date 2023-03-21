Про це повідомляє LTR.lt.

Після зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте та підписання угоди про тіснішу співпрацю, глава Вселенського патріархату православної церкви Варфоломій зазначив, що “сьогодні відкривається нова перспектива разом із можливістю спільно працювати над створенням екзархату Вселенського патріархату в Литві”.

Екзархат — адміністративна одиниця Православної Церкви, що складається з кількох суміжних єпархій за національно-територіальною ознакою.

Зараз у Литві є Вільнюсько-Литовська архієпархія, яка підпорядковується московському патріархату.

Варфоломій I зауважив, що створення такої структури – “це те, чого бажають і духовенство, і православна громада Литви”.

Ми підтримуємо прагнення як групи литовських православних священиків, так і віруючих”, — наголосив патріарх.

За його словами, можливість сповідування віри під керівництвом Константинопольського патріархату відновлює “історичну справедливість”.

Honoured to greet His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on his first visit to Lithuania. Expressed my gratitude to His All-Holiness for the attention to the Orthodox in Lithuania and our commitment to guarantee the freedom of religion as enshrined in 🇱🇹 Constitution. pic.twitter.com/1570gzvigH — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 21, 2023

У лютому віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Естонії Райво Кюйт заявив, що у діяльності Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) першою очевидною червоною лінією є будь-яка вербальна чи невербальна підтримка російської агресії проти України.

Зауважимо, Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”. Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.

Раніше стало відомо, що у 70-х роках глава російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) був агентом радянської розвідки у Швейцарії.