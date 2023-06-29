Джерело: Yle
“Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах”, – розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії підполковник Юкка Луккарі.
Водночас він зауважив, що вихідні на кордоні були звичайними.
“Те, що сталося в Росії, не позначилося на русі. Звичайно Юханнус (фінське свято – ред.) трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята”, – пояснив посадовець.
- Міністерка Анналена Бербок зазначила, що заколот очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував, що, розпочавши та продовжуючи повномасштабну війну проти України, президент Росії Володимир Путін руйнує власну країну.
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває. Але вже 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито, не згадавши у повідомлення Пригожина.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.
- Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.