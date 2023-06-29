Після спроби власника ПВК "Вагнер" здійснити державний переворот прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії уважніше стежить за ситуацією на кордоні з Росією.

Джерело: Yle

“Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах”, – розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії підполковник Юкка Луккарі.

Водночас він зауважив, що вихідні на кордоні були звичайними.

“Те, що сталося в Росії, не позначилося на русі. Звичайно Юханнус (фінське свято – ред.) трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята”, – пояснив посадовець.