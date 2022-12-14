На тлі зростання загроз з боку КНДР у Південній Кореї з’явився підрозділ Космічних сил США

14 грудня Збройні сили США в Південній Кореї запустили новий підрозділ Космічних сил, оскільки союзники нарощують зусилля для кращої протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Корейські космічні сили США стануть частиною американського контингенту в країні, завданням якого є моніторинг, виявлення та відстеження ракет, що наближаються, а також зміцнення загального космічного потенціалу армії. Його очолить підполковник Джошуа Маккуліон.

Командувач збройних сил США в Кореї генерал Пол ЛаКамера заявив, що цей підрозділ посилить здатність США забезпечувати мир і безпеку на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії.

Сеул і Вашингтон прагнуть посилити співпрацю в галузі безпеки, щоб стримувати Північну Корею, яка цього року випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти материкової частини США.

Військово-повітряні сили Південної Кореї також створили власну космічну частину цього місяця, щоб зміцнити свою космічну потужність і оперативні можливості разом із Космічними силами США.

Офіційні особи США висловили занепокоєння з приводу зростання безпеки в космосі з боку головних конкурентів, зокрема мовиться про розробку Китаєм гіперзвукової зброї та випробування Росією протисупутникових технологій минулого року.

Раніше Пекін застеріг Сеул від приєднання до очолюваного США глобального протиракетного щита та розкритикував встановлення в Південній Кореї американської системи протиракетної оборони THAAD.

Своєю чергою, міністерство оборони Сеула заявило, що створення американського космічного компонента не має нічого спільного з участю Південної Кореї в існуючих програмах протиракетної оборони.

Близько 28 500 військовослужбовців США дислокуються в Південній Кореї відповідно до договору про взаємну оборону, укладеного після того, як Корейська війна 1950-1953 років закінчилася перемир’ям, а не мирним договором.

Індійсько-тихоокеанське командування США і Центральне командування створили свої космічні підрозділи минулого місяця на Гаваях і у Флориді.

Зауважимо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю, відтак він підвищив на посадах десятки офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.

17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, попереджаючи про “жорсткішу військову відповідь” на зусилля США посилити свою присутність задля безпеки в регіоні разом зі своїми союзниками. Відтак Пхеньян заявив, що Вашингтон бере на себе “авантюру, про яку пошкодує”.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував недільний тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

На переговорах президент США Джо Байден підтвердив зобов’язання зміцнити розширене стримування та захистити двох азійських союзників за допомогою “повного спектру можливостей”, включаючи ядерну зброю.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, натомість Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.