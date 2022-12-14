російсько-українська війна
20:52 СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та символіку забороненої партії «ОПЗЖ»
20:43 З лютого цього року РФ вбила 184 українських спортсменів – Зеленський
20:23 На тлі зростання загроз з боку КНДР у Південній Кореї з’явився підрозділ Космічних сил США
20:09 Окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракти з «Росатомом»
19:59 Вселенський патріарх Варфоломій висловився про «інструменталізацію релігії» та ідеологію «русского міра»: головні тези
19:27 Папа Римський закликав замість частини різдвяних подарунків допомогти Україні
18:39 Окупанти призначили співробітника «Росатому» новим гауляйтером Енергодара
18:22 В Іспанії затримали головного підозрюваного  у справі Магнітського – Європол
18:04 Німеччина схвалила закупівлю винищувачів F-35 у США на 10 млрд доларів – Reuters
17:42 Пластуни передали Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру
16:48 Дев’ятеро немовлят-рекордсменів, народжених одночасно, повернулися додому, у Малі, після 19-місячного перебування в Марокко – CNN
16:48 Марсохід Perseverance вперше записав звук вихору, який називають «пиловим дияволом»
16:13 У «Дії» оновили COVID-сертифікати: відтепер можна згенерувати документ про четверту дозу вакцини
16:11 СБУ провела обшуки у представників забороненої партії «Русь єдина»: знайдено зброю та російські прапори
15:51 Французький магнат Бернар Арно випередив Ілона Маска й очолив рейтинг найбагатших людей – Bloomberg
15:19 У Горлівці точковим ударом знищено понад 100 окупантів
15:06 На ЗАЕС вводять мобільні котельні — МАГАТЕ
14:59 СБУ проводить обшуки на території 19 об’єктів УПЦ МП
14:49 Путін «фундаментально» прорахувався – Шольц
14:46 Росіяни планують знести квартал поблизу «Азовсталі» — міська рада
14:43 Посли G7 відвідали один з українських «пунктів незламності»
14:27 Внаслідок обстрілу Херсона поранено шістьох мирних мешканців
14:22 Косово підписало заявку на членство в Європейському Союзі
14:10 Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
14:07 Британці навчатимуть українських суддів вести судові процеси щодо воєнних злочинців
13:59 У військовій верхівці Росії тривають суперечки щодо війни проти України – британська розвідка
13:58 Туреччина з січня вводить податок на проживання для туристів
13:50 Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна, одна особа постраждала
13:29 Затримано автоперевізника, який надавав окупантам автобуси для перевезення з Криму до Херсона — СБУ

На тлі зростання загроз з боку КНДР у Південній Кореї з’явився підрозділ Космічних сил США

14 грудня Збройні сили США в Південній Кореї запустили новий підрозділ Космічних сил, оскільки союзники нарощують зусилля для кращої протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї.

Середа, 14 грудня 2022, 20:23
Підтримати

Про це повідомляє Reuters.

Корейські космічні сили США стануть частиною американського контингенту в країні, завданням якого є моніторинг, виявлення та відстеження ракет, що наближаються, а також зміцнення загального космічного потенціалу армії. Його очолить підполковник Джошуа Маккуліон.

Командувач збройних сил США в Кореї генерал Пол ЛаКамера заявив, що цей підрозділ посилить здатність США забезпечувати мир і безпеку на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії.

Сеул і Вашингтон прагнуть посилити співпрацю в галузі безпеки, щоб стримувати Північну Корею, яка цього року випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти материкової частини США.

Військово-повітряні сили Південної Кореї також створили власну космічну частину цього місяця, щоб зміцнити свою космічну потужність і оперативні можливості разом із Космічними силами США.

Офіційні особи США висловили занепокоєння з приводу зростання безпеки в космосі з боку головних конкурентів, зокрема мовиться про розробку Китаєм гіперзвукової зброї та випробування Росією протисупутникових технологій минулого року.

Раніше Пекін застеріг Сеул від приєднання до очолюваного США глобального протиракетного щита та розкритикував встановлення в Південній Кореї американської системи протиракетної оборони THAAD.

Своєю чергою, міністерство оборони Сеула заявило, що створення американського космічного компонента не має нічого спільного з участю Південної Кореї в існуючих програмах протиракетної оборони.

Близько 28 500 військовослужбовців США дислокуються в Південній Кореї відповідно до договору про взаємну оборону, укладеного після того, як Корейська війна 1950-1953 років закінчилася перемир’ям, а не мирним договором.

Індійсько-тихоокеанське командування США і Центральне командування створили свої космічні підрозділи минулого місяця на Гаваях і у Флориді.

Зауважимо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю, відтак він підвищив на посадах десятки офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.

17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, попереджаючи про “жорсткішу військову відповідь” на зусилля США посилити свою присутність задля безпеки в регіоні разом зі своїми союзниками. Відтак Пхеньян заявив, що Вашингтон бере на себе “авантюру, про яку пошкодує”.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї  Чхо Сон Хуей різко розкритикував недільний тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

На переговорах президент США Джо Байден підтвердив зобов’язання зміцнити розширене стримування та захистити двох азійських союзників за допомогою “повного спектру можливостей”, включаючи ядерну зброю.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, натомість Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.

Теги: зазрози, КНДР, космічні частини, Південна Корея, Протистояння, США, союзники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook