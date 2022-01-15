Цунамі, викликане гігантським підводним виверженням вулкана, обрушилося на тихоокеанську країну Тонга. Хвилі заввишки понад метр досягли берега, розташованого в 60 км від епіцентру виверження.

Про це повідомляє британська радіокомпанія BBC.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як вода захльостує церкву та кілька будинків. Очевидці повідомляють про дощ із попелу в столиці Нукуалофа, за 65 кілометрів від вулкана.

Попередження про цунамі змусило місцевих жителів евакуюватись на височини.

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалося ударними хвилями, що поширилися південною частиною Тихого океану. Попередження про загрозу цунамі було випущено в кількох країнах, у тому числі на Фіджі та у Новій Зеландії.

Столиця Тонга знаходиться всього в 65 км на північ від вулкана, на головному острові країни Тонгатапу.

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Професор Шейн Кронін з Оклендського університету, заявив, що це виверження було одним з найбільших у Тонга за останні 30 років.

“Найпримітніше в цьому наскільки швидко і бурхливо воно поширилось. Нинішнє виверження виявилося куди більшим, яке стрімко розвивається, з набагато більшою кількістю викинутого попелу. Очікується, що на Тонга осяде шар попелу завтовшки кілька сантиметрів”, – сказав професор

Восьмихвилинне виверження було настільки потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Фіджі – більш ніж за 800 кілометрів від вулкана. Влада острова рекомендувала жителям залишити прибережні райони та відкрила центри евакуації.

У Новій Зеландії, що знаходиться на відстані 2,3 тис. км, влада попередила жителів про високі припливи, викликані виверженням.