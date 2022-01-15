Про це повідомляє британська радіокомпанія BBC.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як вода захльостує церкву та кілька будинків. Очевидці повідомляють про дощ із попелу в столиці Нукуалофа, за 65 кілометрів від вулкана.
Попередження про цунамі змусило місцевих жителів евакуюватись на височини.
Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалося ударними хвилями, що поширилися південною частиною Тихого океану. Попередження про загрозу цунамі було випущено в кількох країнах, у тому числі на Фіджі та у Новій Зеландії.
Столиця Тонга знаходиться всього в 65 км на північ від вулкана, на головному острові країни Тонгатапу.
Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW
— Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022
Професор Шейн Кронін з Оклендського університету, заявив, що це виверження було одним з найбільших у Тонга за останні 30 років.
“Найпримітніше в цьому наскільки швидко і бурхливо воно поширилось. Нинішнє виверження виявилося куди більшим, яке стрімко розвивається, з набагато більшою кількістю викинутого попелу. Очікується, що на Тонга осяде шар попелу завтовшки кілька сантиметрів”, – сказав професор
Восьмихвилинне виверження було настільки потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Фіджі – більш ніж за 800 кілометрів від вулкана. Влада острова рекомендувала жителям залишити прибережні райони та відкрила центри евакуації.
У Новій Зеландії, що знаходиться на відстані 2,3 тис. км, влада попередила жителів про високі припливи, викликані виверженням.
- Нагадаємо, неподалік японських островів Ідзу сталися два потужні землетруси магнітудою 5 та 4,9 бала. Інформації про постраждалих немає.
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