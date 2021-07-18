Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.
Літургію у Зарваниці очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук).
Цьогорічне паломництво присвячене 425-річчю проголошення Берестейської унії та молитві за мир в Україні.
“Я дуже тішився, що сьогодні на Зарваницькій площі були представники з усієї України – з Криму, з Донецька. Причому велика кількість йшла пішки для того, щоб потрапити сьогодні на цю молитву”, – зазначив п’ятий президент.
Фото: “ЄС”
А ще Петро Порошенко нагадав, що цього року до України приїздить Вселенський патріарх Варфоломій, який підтримує Православну церкву України.
- У червні п‘ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.