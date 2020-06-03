Некомерційна організація Центр демократії та технологій (CDT) подала в суд через указ президента США Дональда Трампа про регулювання соціальних мереж.

Про це сказано в прес-релізі організації.

У повідомленні сказано, що CDT подала судовий позов у ​​зв’язку з тим, що дії президента Трампа “є прямим зазіханням на свободу слова, захищену Першою поправкою”.

Вони вважають, що уряд країни в особі президента не може і не повинен примушувати інтернет-посередників, в даному випадку соціальні мережі, до “модерування думок відповідно до примх президента”.

У CDT розраховують, що указ Трампа все ж заблокують, оскільки він має вирішальне значення для захисту свободи слова та продовження важливої ​​роботи щодо забезпечення чесності виборів 2020 року.

Інтереси CDT в суді представлятиме юридична фірма Mayer Brown.

Варто зазначити, що серед спонсорів CDT – Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter та інші.