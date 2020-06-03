Про це сказано в прес-релізі організації.
У повідомленні сказано, що CDT подала судовий позов у зв’язку з тим, що дії президента Трампа “є прямим зазіханням на свободу слова, захищену Першою поправкою”.
Вони вважають, що уряд країни в особі президента не може і не повинен примушувати інтернет-посередників, в даному випадку соціальні мережі, до “модерування думок відповідно до примх президента”.
У CDT розраховують, що указ Трампа все ж заблокують, оскільки він має вирішальне значення для захисту свободи слова та продовження важливої роботи щодо забезпечення чесності виборів 2020 року.
Інтереси CDT в суді представлятиме юридична фірма Mayer Brown.
Варто зазначити, що серед спонсорів CDT – Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter та інші.
- Як повідомлялося раніше, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента за допомогою пошти через епідемію, як такі, в яких може бути фейкова інформація.
- У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг розкритикував позицію Twitter щодо суперечливих постів президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорсі відповів на критику.
- Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований проти соціальний мереж.
- Керівництво Twitter назвало указ “реакційним” і “політизованим”.