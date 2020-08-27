На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус з активістами. За попередніми даними, поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Повідомлення про пригоду на автошляху в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19-10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автошляху невідомі автомобілем “Міцубісі” заблокували рух мікроавтобуса “Мерседес”, у якому перебували представники ГО “За життя”, та змусили його зупинитися.

Після цього з автомобіля “Мерседес” вийшло декілька осіб та з травматичної зброї обстріляли зазначений мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Людей, взятих у заручники немає. Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією “Сирена”.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, 25 серпня, стало відомо про сутичку між активістами “Нацкорпусу” і організації “Патріоти – За життя”, яку неофіційно називають бойовим крилом партії “ОПЗЖ”, у Києві.

Організацію “Патріоти – За життя” створили на початку літа 2020 року. Ілля Кива заявляв, що вона має об’єднати людей, “які бажають повернути мир, порядок і повагу до героїчного минулого України”.