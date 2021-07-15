Про це повідомляє Служба автодоріг в Одеській області.
“На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) внаслідок затяжних дощів виник зсув ґрунту та деформації дорожнього покриття”, – повідомила дорожна служба.
Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити.
Наразі дорожна служба працює над відновленням траси.
Фото: Служба автодоріг в Одеській області
“Підрядна організація виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Вже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту”, – зазначили дорожники.
- Раніше повідомлялося, що у місті Атамі в центральній Японії стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого близько 20 осіб зникли безвісти.
- 5 липня японські рятувальники продовжували пошук тих, хто вижив після того, як два дні тому сильні зливи стали причиною зсувів землі. Зниклими безвісти вважалися 80 людей.