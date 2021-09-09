У Київській області на трасі Київ-Одеса сталась аварія за участю паломників-хасидів, внаслідок чого загинув громадянин Ізраїлю.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

“Сьогодні зранку, о 4:00 годині, до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місце виїхали працівники слідчо-оперативної групи, працівники слідчого управління та керівництво Білоцерківського районного управління поліції“, – йдеться в повідомленні.

На 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, поліцейські виявлили автомобіль “Mercedes Sprinter“, яким керував 37-річний водій.

Відомо, що він перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту “Бориспіль”.

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

Зазначається, що внаслідок автопригоди один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився в мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.