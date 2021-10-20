Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.
“До уваги водіїв: на 313 кілометрі автодороги Київ – Одеса через ДТП обмежено рух транспорту. Недалеко від селища Любашівка, близько 5:00, сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Зараз їм надається допомога”, – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що наразі рух в напрямку Одеси ускладнений. Об’їзд здійснюється по Старокиївській трасі.
Правоохоронці закликали водіїв утриматися від поїздок в зазначеному напрямку або вибрати альтернативний шлях.
- 28 вересня неподалік селища Широкине, що на Миколаївщині, на трасі “Снігурівка — Калинівка” сталася ДТП за участі за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а також вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом, внаслідок чого загинули четверо людей.