В Одеській області сталася масштабна ДТП за участю вантажних і легкових автомобілів, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.

“До уваги водіїв: на 313 кілометрі автодороги Київ – Одеса через ДТП обмежено рух транспорту. Недалеко від селища Любашівка, близько 5:00, сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Зараз їм надається допомога”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі рух в напрямку Одеси ускладнено. Об’їзд здійснюється Старокиївською трасою.

Правоохоронці закликали водіїв утриматися від поїздок в зазначеному напрямку або вибрати альтернативний шлях.