Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.
“До уваги водіїв: на 313 кілометрі автодороги Київ – Одеса через ДТП обмежено рух транспорту. Недалеко від селища Любашівка, близько 5:00, сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Зараз їм надається допомога”, – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що наразі рух в напрямку Одеси ускладнено. Об’їзд здійснюється Старокиївською трасою.
Правоохоронці закликали водіїв утриматися від поїздок в зазначеному напрямку або вибрати альтернативний шлях.
- 28 вересня неподалік селища Широкине, що на Миколаївщині, на трасі Снігурівка — Калинівка сталася ДТП за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а також вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом, внаслідок чого загинуло четверо людей.