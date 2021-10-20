Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.

“До уваги водіїв: на 313 кілометрі автодороги Київ – Одеса через ДТП обмежено рух транспорту. Недалеко від селища Любашівка, близько 5:00, сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Зараз їм надається допомога”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі рух в напрямку Одеси ускладнено. Об’їзд здійснюється Старокиївською трасою.

Правоохоронці закликали водіїв утриматися від поїздок в зазначеному напрямку або вибрати альтернативний шлях.

Фото: Нацполіція

  • 28 вересня неподалік селища Широкине, що на Миколаївщині, на трасі Снігурівка — Калинівка сталася ДТП за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а також вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом, внаслідок чого загинуло четверо людей.