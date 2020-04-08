Перебуваючи на тротуарі, який не підпадає під поняття "громадське місце", громадянин України формально не зобов'язаний дотримуватися карантинних приписів щодо захисної маски.

Про це йдеться в статті для #Букв “Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів”.

Так, Кабінет Міністрів України заборонив перебування без маски в громадських місцях. Єдине тлумачення терміна є в законі про зменшення вживання тютюнових виробів.

Згідно з цим визначенням, громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Як пояснив у коментарі #Буквам юрист практики корпоративного права адвокатського об’єднання KachuraLawyers Андрій Шульгін, законодавець хоча і встановив поняття “громадського місця”, але не розтлумачив при цьому поняття “проїжджа частина” і “тротуар”. Відтак, за словами юриста, “перебуваючи на тротуарі, громадянин формально не зобов’язаний дотримуватись карантинних приписів”.

Формально по вулиці навіть можна бігати без маски. Але при цьому слід оминати зупинки транспорту як “громадські місця”, щоб уникнути штрафів.

Також гуляти й займатися спортом українці можуть у лісі (він не є лісопарковою зоною, відвідування якої заборонено постановою Уряду).