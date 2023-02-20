Про це сповіщає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що презентація відбулася за участі народних артисток України Наталії Сумської та Римми Зюбіної, авторів та головних героїв книги, а також заступника міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка.

“Хочу подякувати усім залізничникам, усім працівникам УЗ – це справжній героїчний подвиг; все, що було зроблено минулого року, робиться тепер і буде робитися у майбутньому. Підтримувати проєкти, які фіксують події, що відбувались, ці героїчні сторінки, є частиною роботи МКІП. Міністерство має обмежені кошти, ми організовуємо невеликі відкриті конкурси, на які подаються проєкти. Власне, проєкт з виданням цієї книги і був відібраний нашою мистецькою комісією”, – зазначив заступник міністра.

У книжці зібрано та задокументовано історії першоджерел, які описують воєнний та евакуаційний досвід та щоденний героїзм працівників української залізниці. Автор проводив інтерв’ю з кожним із них, щоб втілити їх історії в оповідання – з відвертими емоціями персонажів та авторським художнім поглядом на події.