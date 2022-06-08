Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Система огляду містить 2 стаціонарні металошукачі (“рамка”), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку.

Анонсована система контролю запрацює після офіційної презентації 9 червня. Спікерами виступатимуть: перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шкураков, голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін, член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, генеральний директор міжнародного аеропорту “Бориспіль” Олексій  Дубревський.

Джерело: Facebook “Укрзалізниця”