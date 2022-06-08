Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Система огляду містить 2 стаціонарні металошукачі (“рамка”), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку.
Анонсована система контролю запрацює після офіційної презентації 9 червня. Спікерами виступатимуть: перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шкураков, голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін, член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, генеральний директор міжнародного аеропорту “Бориспіль” Олексій Дубревський.
- Нагадаємо, на Київщині посилюють контроль за дотриманням умов комендантської години, котра діє в області з 23 вечора до 5 ранку.
- Під час комендантської години заборонено роботу розважальних закладів. За дотриманням цих правил буде посилено нагляд.
- Міністерство внутрішніх справ поки не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.