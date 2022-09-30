Про це повідомила шеф-редакторка LB.ua Софія Кошкіна у своєму матеріалі з посиланням на трансляцію події.

Зазначається, що сану митрополита Луганського тодішнього архієпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеймона предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відзначив у червні 2019 року. На той час його нова єпархія вже була розташована на окупованій Росією території Луганської області.

Водночас Пантелеймон відомий своєю співпрацею з ватажками “ЛНР”. Він допомагав російським загарбникам виправдовувати їхнє вторгнення в Україну. У травні, відповідно до інформації з відкритих джерел, взяв участь у “міжнародній конференції “Традиційні релігії Донбасу – проти екстремізму та неонацизму”, що проходила на окупованій території.

Також у кремлівському палаці помітили настоятеля Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), який входить до запорізької єпархії УПЦ. Раніше він агітував за якнайшвидше проведення так званого “референдуму” про “приєднання” до РФ.

На оголошенні незаконної анексії був відсутній патріарх Кирило. Як зазначає Кошкіна, за даними російських ЗМІ, він захворів на COVID-19. Замість нього на збори прийшов керівник справами московської патріархії митрополит Деонісій (Порубай).