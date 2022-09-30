Про це повідомила шеф-редакторка LB.ua Софія Кошкіна у своєму матеріалі з посиланням на трансляцію події.

Зазначається, що сану митрополита Луганського тодішнього архієпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеймона предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відзначив у червні 2019 року. На той час його нова єпархія вже була розташована на окупованій Росією території Луганської області.

Митрополит Луганський (УПЦ) | Фото: Скріншот з відео

Водночас Пантелеймон відомий своєю співпрацею з ватажками “ЛНР”. Він допомагав російським загарбникам виправдовувати їхнє вторгнення в Україну. У травні, відповідно до інформації з відкритих джерел, взяв участь у “міжнародній конференції “Традиційні релігії Донбасу – проти екстремізму та неонацизму”, що проходила на окупованій території.

Також у кремлівському палаці помітили настоятеля Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), який входить до запорізької єпархії УПЦ. Раніше він агітував за якнайшвидше проведення так званого “референдуму” про “приєднання” до РФ.

Архімандрит Іоанн (УПЦ) | Фото: Скріншот з відео

На оголошенні незаконної анексії був відсутній патріарх Кирило. Як зазначає Кошкіна, за даними російських ЗМІ, він захворів на COVID-19. Замість нього на збори прийшов керівник справами московської патріархії митрополит Деонісій (Порубай).

Діонісій (Порубай) | Фото: Скріншот з відео