На церемонію вручення Нобелівської премії не будуть запрошувати послів Росії та Білорусі. Таке вирішила Фундація Нобеля.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначено, що російський та білоруських послів вирішили не запрошувати через війну в Україні.

“Нобелівський фонд запрошує послів, розташованих у Швеції, але через вторгнення Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, — йдеться в офіційному пресрелізі.