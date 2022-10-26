Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.
Зазначено, що російський та білоруських послів вирішили не запрошувати через війну в Україні.
“Нобелівський фонд запрошує послів, розташованих у Швеції, але через вторгнення Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, — йдеться в офіційному пресрелізі.
Організатори зауважили, що Нобелівська премія ґрунтується на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму. Вони пояснили, що повага є основою для досягнень, які відзначаються та підкреслюються, коли на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет запрошують лауреатів Нобелівської премії та гостей з усього світу.
Захід відбудеться 10 грудня.
- У 2022 році Нобелівську премію з хімії отримають троє вчених за метод так званої “клік-хімії”. Лауреатами стали Каролін Бертоцці, Мортен Мелдаль та Баррі Шарплесс.
- Цього року лауреатами Нобелівської премії з фізики стали троє вчених: французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер.
- У 2022 році Нобелівську премію з літератури надали французькій письменниці Анні Ерно. Її нагородили за “сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам’яті”.