Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначено, що російський та білоруських послів вирішили не запрошувати через війну в Україні.

“Нобелівський фонд запрошує послів, розташованих у Швеції, але через вторгнення Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, — йдеться в офіційному пресрелізі.

Організатори зауважили, що Нобелівська премія ґрунтується на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму. Вони пояснили, що повага є основою для досягнень, які відзначаються та підкреслюються, коли на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет запрошують лауреатів Нобелівської премії та гостей з усього світу.

Захід відбудеться 10 грудня.