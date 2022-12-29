Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки по всій території України енергосистема відновлюється в плановому режимі.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”з посиланням за слова голови НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького.

“Після десятої масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі — ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив, погасити нашу енергосистему не вдалося”, – розповів Володимир Кудрицький.

А також додав, що зараз значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена, проте є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій. За його словами, вони пов’язані з тим, що це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак.

“Все почалося вночі з серії атаки дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює”, – наголосив голова “Укренерго”.

За словами Володимира Кудрицького, через значні мережеві пошкодження складно доставляти електроенергію на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині. Проте ремонтні бригади “Укренерго” працюють над відновленням мереж постійно, зокрема й зараз.

Зазначимо, що міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про області, де після сьогоднішньої масованої ракетної атаки виникли проблеми з енергопостачанням.

За його словами, декілька російських ракет пошкодили об’єкти генерації та електромереж. Після обстрілів, станом на 11 годину, складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах.

У зв’язку із цим відбуватимуться аварійні відключення світла. “Енергетики вже відновлюють енергопостачання”, – резюмував Галущенко.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.