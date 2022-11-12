У Донецькій області зростають масові поховання, на Маріупольському цвинтарі у селищі міського типу Старий Крим з’явився новий сектор братських могил.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Сектор 21. Таку назву має сектор смерті Маріуполя в Старому Криму. Масові поховання зростають щодня. Роботи по облаштуванню нових братських могил не зупиняються”, – зазначив Петро Андрющенко.

А також пояснив, що зросла кількість природної смертності через життя в холодних будинках та параліч медичної системи. Окупанти не лише не лікують людей, частіше за все вони просто ігнорують сам факт масового захворювання, зокрема для лікування немає лікарів та необхідних ліків й обладнання.

Крім того, за словами радника міського голови Маріуполя, внаслідок агресивної роботи по демонтажу будинків майже щодня нові знахідки тіл під завалами.

“Намагаються проводити ексгумацію без зайвої уваги ззовні, потайки просто ховаючи людей в братські могили, іноді навіть без табличок. Наші люди побували та зняли реалії. Знову – траншеї, навіть незакріплені труни, частини тіл в коробках. Вже навіть не на всі могили встановлюють таблички, просто заривають як є”, – розповів Петро Андрющенко.

А також додав, що кладовище зростає на очах, робота по облаштуванню нових траншей смерті не зупиняється не на день.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Маріуполі місцевий мешканець підірвався на міні. Натомість російська окупаційна “влада” його загибель назвала нібито “ліквідацією диверсанта”.

За словами Петра Андрющенка, аби прикрити власну провину, російські групи у соціальних мережах за вказівкою окупаційної “адміністрації” почали розповсюджувати фейкову інформацію, що начебто ліквідовано диверсанта з двома гранатами.

На думку радника, неправдивими повідомленнями про диверсійно-розвідувальну групу росіяни намагаються приховати провал з розмінуванням міста.