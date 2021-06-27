Під час велоперегонів "Тур де Франс" вболівальниця з плакатом випадково спровокувала масове падіння спортсменів — постраждав 21 велосипедист.

Про це повідомляє спортивний сайт Cyclingnews; відео падіння публікує YouTube-канал FloBikes.

Під час найвідоміших у світі велосипедних перегонів “Тур де Франс” вболівальниця стала випадковою винуватицею масштабної аварії, внаслідок якої перегонники почали падати з велосипедів один за одним і отримали травми різного ступеня тяжкості.

Так, вболівальниця перетнула обмежувальну лінію і виставила свій плакат, який не помітив перегонник Тоні Мартін, що їхав у пелотоні. Він врізався в картонку і спровокував масове падіння велосипедистів, які наздоганяли його. Постраждав 21 спортсмен.

Загалом лише небагатьом учасникам заїзду вдалося уникнути зіткнення – вони пересувалися по краю траси.

Більше за всіх постраждали словенець Прімож Рогліч і бельгієць Ваут Ван Арт. Сам Тоні Мартін ушкодив лікоть, але повернувся до перегонів. Через аварію він програв 25 хвилин переможцю етапу – Жуліану Алафіліппу.

Інцидент стався на 47-му кілометрі до фінішу, на вершині підйому. Загальна протяжність перегонів становила 197,8 кілометра.

Довідка. “Тур де Франс” (або просто “Тур”) — щорічні шосейні багатоденні велоперегони дорогами Франції (частини окремих етапів або етапи цілком іноді проводяться в інших країнах). Уперше їх провели у 1903 році. Нині “Тур де Франс” — це найпрестижніше змагання серед багатоденних перегонів у професійному велоспорті.