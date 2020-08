Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка програла перший сет із рахунком 5:7, але взяла гору в наступних двох – 6:2, 7:5.

У другому колі Ястремська, сіяна на турнірі 16-ю, зіграє проти ще однієї американки, Бернарди Пери.

