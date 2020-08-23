Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка програла перший сет із рахунком 5:7, але взяла гору в наступних двох – 6:2, 7:5.

У другому колі Ястремська, сіяна на турнірі 16-ю, зіграє проти ще однієї американки, Бернарди Пери.

A victorious effort by @D_Yastremska 💪 The No.16 seed charges back from a set down to overcome Williams 5-7, 6-2, 7-5 at @CincyTennis. pic.twitter.com/RVkNhzLqGE — wta (@WTA) August 23, 2020

Battle Tested 👊 20-year-old @D_Yastremska bests Venus Williams 5-7, 6-2, 7-5 in a grueling 2 hours and 35 minutes.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/ke5RtiSbts — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 23, 2020

“Я дуже рада, що виграла, але також і засмучена, тому що в першому сеті у мене були дуже хороші шанси. Але потім я підвернула кісточку і, якщо чесно, повністю переключилася. Я почала думати про біль, як я її підвернула і що буде далі. Після першого гейму в другій партії я дійсно хотіла знятися з матчу. Але в наступному геймі, коли я подавала, то я сказала собі, що не буду зніматися, що буду грати до кінця. Не важливо, як закінчиться гра, але потрібно завершити поєдинок. Мені правда треба було справлятися з болем. Я намагалася грати простіше, стала трохи спокійніше і почала приймати правильні рішення. Я не фокусувалася на якійсь особливій грі, тому що знала, що не можу добре рухатися зараз. Просто почала повертати м’яч на ту сторону і це стало вирішальним фактором”, – поділилася своїми емоціями українка після матчу.

Ястремська є другою ракеткою України, у рейтингу WTA перебуває на 25-й позиції, Вінус Вільямс – 65-та, а Пера – 61-ша.

Western & Southern Open Premier 5 відбувається із 22 до 28 серпня на хардовому покритті.