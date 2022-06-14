На міжнародному турнірі з боксу представниця України Діана Петренко, яка зайняла 2 місце, під час вручення медалей розгорнула стяг України з гербом полку "Азов" – угорських організаторів це обурило.

Про це проінформували командир 2 батальйону ССО “Азов” Київ Дмитро Кухарчук і спортивний журналіст Василь Танкевич у соцмережах.

В Угорщині завершився 71-й міжнародний турнір з боксу Bornemissza, він проходив у м. Егер з 6 по 12 червня. На п’єдестал з почесним другим місцем потрапила представниця України, уродженка Черкас, членкиня НацКорпусу Діана Петренко.

Під час вручення медалей дівчина розгорнула український стяг із гербом полку “Азов”, багато представників якого захищають Україну та гинуть у боротьбі проти Російської неспровокованої агресії. Також значна кількість “азовців” зараз знаходяться в російському полоні після багатотижневого захисту заблокованого Маріуполя.

Цим жестом українка підтримала полонених воїнів та вшанувала пам’ять воїна полку Сергія Амброса, на честь якого на честь якого у Черкасах назвали спортивну залу Ambroscrossfight Sportclub, у якій тренується Діана.

Одначе, представники турніру змушували спортсменку згорнути стяг, і на третє наполегливе зауваження їй довелося це зробити.







На турнірі з боксу в Угорщині українка підняла стяг з символікою «Азову» – це не сподобалося організаторам // 4 фото

“Азовець” Дмитро Кухарчук підтримав цей жест своєї вихованиці з Нацкорпусу та висловив сподівання, що “ця звістка дійде до хлопців і дівчат, які зараз у полоні”. Військовий також розмістив відео нагородження Діани Петренко та того, як організатори робили їй зауваження за акт підтримки полонених українців: