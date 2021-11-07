На Twitter сторінці Ілона Маска більшість голосують за продаж 10% акцій Tesla

У голосуванні Ілона Маска щодо продажу 10% акцій Tesla майже 58% підтримали таку ініціативу.

Відповідний результат можна побачити на сторінці мільярдера Ілона Маска у Twitter.

У голосуванні взяло участь понад 3,5 мільйони осіб.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Згідно з результатами голосування, Ілон Маск продасть 10% акцій Tesla, адже він пообіцяв виконати рішення фоловерів, яким би воно не було.

Голосування проводилося з суботи по неділю. Станом на 00:05 по Києву, 57,9% підписників Маска підтримали ідею продажу акцій. 42,1% – проти цього.