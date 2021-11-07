На Twitter сторінці Ілона Маска більшість голосують за продаж 10% акцій Tesla

Відповідний результат можна побачити на сторінці мільярдера Ілона Маска у Twitter.
У голосуванні взяло участь понад 3,5 мільйони осіб.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
Do you support this?
— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
Згідно з результатами голосування, Ілон Маск продасть 10% акцій Tesla, адже він пообіцяв виконати рішення фоловерів, яким би воно не було.
Голосування проводилося з суботи по неділю. Станом на 00:05 по Києву, 57,9% підписників Маска підтримали ідею продажу акцій. 42,1% – проти цього.
- Раніше повідомлялося, що фан-сторінка Ілона Маска у Facebook зі 154 тисячами підписників отримала позначку верифікації як справжня.
- Ілон Маск пообіцяв віддати $6 млрд на боротьбу з голодом у світі, але за умови, якщо представники Всесвітньої продовольчої програми відзвітують у гілці мільярдера, куди конкретно підуть ці гроші.