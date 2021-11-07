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На Twitter сторінці Ілона Маска більшість голосують за продаж 10% акцій Tesla

У голосуванні Ілона Маска щодо продажу 10% акцій Tesla майже 58% підтримали таку ініціативу.

Понеділок, 8 листопада 2021, 00:11

Відповідний результат можна побачити на сторінці мільярдера Ілона Маска у Twitter.

У голосуванні взяло участь понад 3,5 мільйони осіб.

Згідно з результатами голосування, Ілон Маск продасть 10% акцій Tesla, адже він пообіцяв виконати рішення фоловерів, яким би воно не було. 

Голосування проводилося з суботи по неділю. Станом на 00:05 по Києву, 57,9% підписників Маска підтримали ідею продажу акцій. 42,1% – проти цього.

  • Раніше повідомлялося, що фан-сторінка Ілона Маска у Facebook зі 154 тисячами підписників отримала позначку верифікації як справжня.
  • Ілон Маск пообіцяв віддати $6 млрд на боротьбу з голодом у світі, але за умови, якщо представники Всесвітньої продовольчої програми відзвітують у гілці мільярдера, куди конкретно підуть ці гроші.
Теги: Tesla, акції Tesla, Ілон Маск, Twitter

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