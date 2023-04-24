Про це глава ГУР розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Раніше у Кремлі повідомили про те, що глава РФ нібито відвідав тимчасово окуповані території в Херсонській і Луганській областях.

На запитання журналіста чи міг це бути справжній Путін, Буданов запевнив, що це був двійник.

Залежить від того, що ви хочете вважати Путіним. У всякому разі, це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїжджав начебто на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, бо кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати літак, військово-президентський борт. На цей раз вони його забули. Проколи бувають”, – зазначив очільник розвідки.

Буданов прокоментував візити Путіна до Маріуполя, а також Генічеськ та Луганську область. Аналіз поїздок президента РФ виявив деякі дивацтва, що можна пояснити заздалегідь зробленим записом відео. Зокрема Путін обмовляється, що скоро настане Великдень, коли дарує військовим ікону. Тоді як на момент публікації Великдень вже настав.

Раніше у Міністерстві оборони України прокоментували нібито візит Путіна до Маріуполя. У відомстві зауважили, що президент РФ Володимир Путін прибув до Маріуполь вночі, оскільки темрява приховує реальну ситуацію у зруйнованому російськими окупантами місті.

19 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окуповане місто Маріуполь Донецької області. Незапланована поїздка сигналізує про те, що Кремль намагається продовжувати роботу у звичному режимі, відкидаючи видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна.

На думку низки істориків та сучасників, Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя, як колись це зробив інший диктатор — фюрер Третього рейху Адольф Гітлер. Деякі маріупольські краєзнавці вважають, що Гітлер відвідав Маріуполь 2 грудня 1941 року. Візит був раптовим і пізнім, коли на Південному фронті складалася напружена для нацистів ситуація. 30 листопада гітлерівці, рятуючись від оточення з суттєвими втратами, були змушені залишити Ростов-на-Дону.