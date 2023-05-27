Джерело: ЦНС
Зазначається, що кризова суспільно-економічна ситуація виникла у більшості населених пунктів Херсонщини, які тимчасово перебувають під російською окупацією.
Найгірша ситуація зафіксована у Новотроїцькому районі. тут в усіх населених пунктах спостерігається дефіцит продуктів та товарів першої необхідності.
У ЦНС закликали мешканців ТОТ повідомляти про місце розташування та переміщення окупантів, щоб наблизити звільнення населеного пункту.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники здійснюють “перепис” населення.