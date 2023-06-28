Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військові облаштували склади зберігання награбованого майна українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху, наголосила заступниця міністра.

Посадовиця уточнила, що у місті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна.

Там також знаходяться пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини з метою подальшої їх реалізації на території РФ.

Раніше у Генштабі повідомили, що у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка (Херсонщина) загарбники забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками “власність Російської Федерації”.