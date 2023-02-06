Триває триста сорок восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби росіяни завдали п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Окрім цього, ворог здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас досі високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів.

У пресслужбі наголосили, що росіяни продовжують заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих “державних підприємств ЛНР”, які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог посилює фільтраційні заходи. Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ РФ.

Для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленим військовим вишколом. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.