Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Зазначається, що російські військові замінували пляж у селищі міського типу Лазурне, яке перебуває у російській окупації.
Троє мешканців Лазурного, які прийшли на пляж 3 червня, підірвались на одній з російських мін поблизу пансіонату “Парус”. Унаслідок вибуху всі троє мирних осіб загинули на місці.
Херсонська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Правоохоронці наголосили, що російські окупанти заміновують ліси, пляжі, та інші місцевості у Херсонській області тому закликають місцевих мешканців бути уважними та обережними.
- Нагадаємо, окупаційна “влада” у Херсонській області остерігається опору місцевих жителів. Загарбники почали вживати додаткових заходів задля своєї безпеки.
- Раніше, #Букви поспілкувалися з жителькою Херсона, щоб з’ясувати, який зараз стан справ у місті, та щоб побачити окупацію очима тих, хто її пережив.