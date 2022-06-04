Російські армійці замінували один із пляжів у Херсонській області, унаслідок чого загинуло троє мирних осіб.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Зазначається, що російські військові замінували пляж у селищі міського типу Лазурне, яке перебуває у російській окупації.

Троє мешканців Лазурного, які прийшли на пляж 3 червня, підірвались на одній з російських мін поблизу пансіонату “Парус”. Унаслідок вибуху всі троє мирних осіб загинули на місці.

Херсонська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Правоохоронці наголосили, що російські окупанти заміновують ліси, пляжі, та інші місцевості у Херсонській області тому закликають місцевих мешканців бути уважними та обережними.