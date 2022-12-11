Триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільних на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п'ять авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.

У Генштабі зазначили, що російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі. Окрім цього, окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.