Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ.
На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.
На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку росіяни обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.
У Генштабі зазначили, що російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі. Окрім цього, окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.
“Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той самий час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника”, – наголосили у пресслужбі Генштабу.
- Президент РФ Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку місцевих лідерів і ветеранів через нездатність ЗС РФ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та “захистити” Донбас.
- Бюджет Російської Федерації на 2023 рік передбачає ще більші витрати на оборону, ніж цього року. Третина усіх витрат Росії підуть на оборону.
- Неназване джерело з оборонного відомства США повідомило The Times, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна не завдавала ударів по військових цілях у Росії.
- Російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури на півдні України, використовуючи значно більшу кількість безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.
- Внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.