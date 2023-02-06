Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед новоприбулого персоналу – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей".

Про це інформує пресслужба “Енергоатома” в Telegram.

Зазначено, що загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Проте українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й росіяни заблокували їм доступ до робочих місць.

“Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським “гастарбайтерам” тепер немає як. Однак вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини”, – пишуть в пресслужбі.

Водночас працівникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених “за України” відпусток.