Про це інформує пресслужба “Енергоатома” в Telegram.
Зазначено, що загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Проте українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й росіяни заблокували їм доступ до робочих місць.
“Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським “гастарбайтерам” тепер немає як. Однак вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини”, – пишуть в пресслужбі.
Водночас працівникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених “за України” відпусток.
- Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що агентство сподівається досягти домовленості про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.
- На думку Пентагону, обстріли ЗАЕС “демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту”. Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.