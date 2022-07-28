Про це інформує американський телеканал CNN з посиланням на росЗМІ.
Згідно з повідомленням, делегації прибули на тимчасово окуповану територію для “організації роботи тимчасових підрозділів МВС РФ та надання практичної допомоги місцевим правоохоронним органам”.
У відомстві також повідомили, що створюються територіальні органи внутрішніх справ цих регіонів.
Своєю чергою, українські війська стверджують, що відвоювали частину території на південному фланзі війни, зазначили в CNN. Але є все більше ознак того, що росіяни зміцнюють свою військову присутність у Херсоні, вирішуючи утримувати його як важливу частину сухопутного мосту до Криму – і як основне джерело води для півострова.
Також повідомлялось, що за минулі два тижні великі колони пройшли на захід від Маріуполя через Мелітополь Запорізької області й далі до Херсона.
За оцінками українських посадовців, майже половина населення Херсона виїхала з регіону на територію, підконтрольну Україні. Водночас росіяни перешкоджають виїзду більшої кількості людей з таких міст, як Мелітополь, щоб їх можна було використати як “живий щит” під час українського наступу.
- Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області набирає обертів. Британські розвідники вважають, що українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон з тимчасово окупованим Херсоном.
- Збройні сили України завдали високоточних ударів по Антонівському мосту у Херсоні. Проте повністю міст не зруйновано.
- Проте російські окупаційні війська продовжують зміцнювати позиції на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, з метою підготовки до контрнаступу українських воїнів.
- Триває сто п’ятдесят п’ята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку російські загарбники не припиняють обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії. Натомість на Авдіївському напрямку, попри підтримку танків та реактивної артилерії, ворог відійшов.