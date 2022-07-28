Уряд РФ відкрив представництва свого міністерства внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях у Херсонській і Запорізькій областях.

Про це інформує американський телеканал CNN з посиланням на росЗМІ.

Згідно з повідомленням, делегації прибули на тимчасово окуповану територію для “організації роботи тимчасових підрозділів МВС РФ та надання практичної допомоги місцевим правоохоронним органам”.

У відомстві також повідомили, що створюються територіальні органи внутрішніх справ цих регіонів.

Своєю чергою, українські війська стверджують, що відвоювали частину території на південному фланзі війни, зазначили в CNN. Але є все більше ознак того, що росіяни зміцнюють свою військову присутність у Херсоні, вирішуючи утримувати його як важливу частину сухопутного мосту до Криму – і як основне джерело води для півострова.

Також повідомлялось, що за минулі два тижні великі колони пройшли на захід від Маріуполя через Мелітополь Запорізької області й далі до Херсона.

За оцінками українських посадовців, майже половина населення Херсона виїхала з регіону на територію, підконтрольну Україні. Водночас росіяни перешкоджають виїзду більшої кількості людей з таких міст, як Мелітополь, щоб їх можна було використати як “живий щит” під час українського наступу.