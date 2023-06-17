На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють репресії проти цивільного населення через відмову від російських паспортів.

Джерело: Центр національного спротиву.

Натомість місцеве населення продовжує чинити спротив примусовій паспортизації, попри терор з боку окупантів.

За інформацією отриманою від мережі руху опору, на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України окупаційні адміністрації та російські війська продовжують здійснювати системні заходи тиску на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів.

Відтак, у Маріуполі місцеві мешканці отримують погрози щодо звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам. Зокрема, у місті Мелітополь “материнський капітал” можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство. А в населеному пункті Мирне мешканцям без російського паспорта роблять примусову дактилоскопію.

Крім цього, співробітники ФСБ РФ проводять регулярні обшуки приватних помешкань громадян міста Енергодар, які не погоджуються на отримання російських паспортів.

Своєю чергою, окупаційна адміністрація ТОТ АР Крим посилює контроль переміщення населення на територію півострова. За наявними даними, під час перетину “ДАПП Перекоп” від громадян України без паспорта РФ вимагають проходження опитування із використанням поліграфа.