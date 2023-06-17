Джерело: Центр національного спротиву.
Натомість місцеве населення продовжує чинити спротив примусовій паспортизації, попри терор з боку окупантів.
За інформацією отриманою від мережі руху опору, на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України окупаційні адміністрації та російські війська продовжують здійснювати системні заходи тиску на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів.
Відтак, у Маріуполі місцеві мешканці отримують погрози щодо звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам. Зокрема, у місті Мелітополь “материнський капітал” можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство. А в населеному пункті Мирне мешканцям без російського паспорта роблять примусову дактилоскопію.
Крім цього, співробітники ФСБ РФ проводять регулярні обшуки приватних помешкань громадян міста Енергодар, які не погоджуються на отримання російських паспортів.
Своєю чергою, окупаційна адміністрація ТОТ АР Крим посилює контроль переміщення населення на територію півострова. За наявними даними, під час перетину “ДАПП Перекоп” від громадян України без паспорта РФ вимагають проходження опитування із використанням поліграфа.
- Кремль не влаштовують темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Тому РФ залучає «волонтерів» та колаборантів для примусової паспортизації на ТОТ.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо в них немає російського паспорта.