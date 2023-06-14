Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують дітей.

Джерело: Дмитро Лубінець в Telegram.

За його словами, питання боротьби з дитячою експлуатацією визначені міжнародними та національними законодавчими актами, які ратифікували як Україна, так і Росія, та зобов’язались їх дотримуватись, серед них:

Конвенція ООН про права дитини, яка визначила, зокрема право на захист від експлуатації та праці, яка може бути шкідливою для дитини;

Європейська соціальна хартія, яка забезпечила права дітей на надання належної освіти та соціального захисту, визначила мінімальний вік для прийняття на роботу для обмеження доступу до небезпечних форм праці;

Конвенція Міжнародної організації праці № 182 про найгірші форми дитячої праці, ратифікована Україною у 2000 році, визначила необхідність боротьби з рабством, сексуальною експлуатацією, залученням до збройних конфліктів тощо.

Водночас, як відзначив Лубінець, на сьогодні Російська Федерація ігнорує всі норми міжнародного права. Офіс уповноваженого щодня отримує звернення від громадян України з тимчасово захоплених територій щодо порушення їхніх прав, у тому числі стосовно використання дитячої праці та мілітаризації дітей.

“На жаль, Україна не має доступу до ТОТ, тому позбавлена можливості здійснювати моніторинг щодо забезпечення прав дітей на цих територіях. Мільйони українців, з них сотні тисяч дітей, перебувають поза правовим полем нашої держави”, – підкреслив омбудсмен.

Також посадовець закликав підтримати українську формулу миру, “щоб захистити наших дітей – їхнє право на щасливе дитинство у вільній і незалежній державі”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмов з очільниками МЗС Йорданії і Перу, Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно, запропонував їхнім країнам приєднатися до української формули миру.

Варто зауважити, що 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.