З 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей триватимуть "референдуми" про приєднання цих областей до Росії. Про те, як триватиме цей процес "волевиявлення" розповіли у ЗМІ.

Про це повідомили у російській службі BBC.

Загалом голосування на тимчасово окупованих територіях триватиме 5 днів. Чотири із них голосуватимуть вдома, а один день – на виборчих дільницях.

У перші чотири дні до домівок мешканців окупованих територій приходитимуть спеціальні особи, які роздаватимуть бюлетені. Проголосувати можна буде також на прибудинкових територіях.

Голосування на виборчих дільницях триватиме всього один день, 27 вересня.

Самі окупанти таке голосування пояснили “турботою про безпеку мешканців”, оскільки багатьом доведеться “голосувати” у прифронтових населених пунктах.

Проведення “референдумів” зараз, так само як і “референдум” у Криму у 2014 році, порушують російське та українське законодавства.

Зокрема згідно з законами РФ, між ініціюванням, організацією та проведенням референдуму повинно пройти не менше 4-х місяців. Щодо Конституції України, то вона гласить, що голосування про зміну території країни може відбуватись лише на всеукраїнському референдумі.

У самопроголошених “Л/ДНР” під час “референдуму” мешканцям поставлять лише одне питання: чи бажають вони приєднатись до Росії.

Щодо псевдореферендумів у Херсонській та Запорізькій областях, то там у бюлетенях буде три питання, які об’єднали в одне:

“Ви підтримуєте вихід області зі складу України, створення областю самостійної держави і входження її у склад РФ на правах суб’єкта РФ?”.

Окупаційна “влада” на українських територіях пообіцяла, що протягом 5-ти днів після завершення “референдумів” їх результат будуть підраховані. Далі вони звернуться до президента РФ Володимира Путіна с проханням про приєднання.

Взяти участь у “голосуванні” можна власникам як російських, так і українських документів. Водночас мешканці так званої “ДНР” не зможуть взяти участь у голосуванні, якщо вони перебувають на території “ЛНР”.

Мешканці тимчасово окупованих територій України, які виїхали до Росії, також зможуть взяти участь у “референдумі”. Для цього у РФ відкрили низку виборчих дільниць.

У невизнаній “ДНР” повідомили, що для “референдуму” надрукували близько півтора мільйона бюлетенів. У РФ заявили, що 84% жителів “Л/ДНР” готові взяти участь у “референдумі” і з них 95% начебто підтримають приєднання до РФ.

У псевдореспубліках бюлетені надруковані виключно російською мовою, а от у Запорізькій та Херсонській областях російською та українською.

Окупанти запевнили, що “референдуми” будуть “чесними та легітимними” і начебто на них навіть запросили іноземних спостерігачів. Водночас з яких країн – невідомо.

У псевдореспубліках вже заявили, що після приєднання до РФ хочуть залишитись діючі назви регіонів. А от окупанти у Запорізькій області хочуть після “референдуму” перейменувати Запорізьку область у “Запорожский край”.

“Референдум” на тимчасово окупованих територіях Запорізької області буде також відрізнятись тим, що у перші він буде адресним: до мешканців приходитимуть члени “ЦВК” та поліціянти.

У Херсонській області на час голосувань хочуть створити ще й “загони оборони” із цивільних мешканців. Окупанти заявляють, що вони потрібні через те, що мешканці Херсонщини не хочуть брати участь у “референдумі” та приєднуватись до РФ. Водночас чим будуть займатись ці “загони самооборони” – невідомо.

Проходитиме “референдум” і в тимчасово окупованому Маріуполі. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомляв, що підготовка до нього триває, однак не все так, як би хотіли окупанти.

Зокрема не вдалось сформувати комісії і також є інформація, що до “референдуму” не допустять тих, хто не пройшов фільтрацію.

Також він зауважив, що у російських пабліках розповсюджують повідомлення, що не потрібно розголошувати інформацію про те, де в Маріуполі відбуватиметься “референдум”.

“Волевиявлення по російські – коли місце “голосування” в таємниці. Пояснюють заходами безпеки, а насправді – банальна фальсифікація”, – написав він.