Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Від початку травня правоохоронці спостерігають тенденцію щодо зростання рівня злочинності у порівнянні з початком широкомасштабного вторгнення РФ, а також збільшення окремих видів злочинів у порівнянні з минулими роками.
“Попри те, що загальна злочинність зменшилася впродовж пів року на 25%, і рівень тяжких та особливо тяжких злочинів залишився на рівні минулого року, кількість умисних вбивств збільшилася через вбивства, вчинені на окупованих і деокупованих територіях”, – розповів начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський.
Натомість за його словами, зафіксовано менше квартирних крадіжок, розбійних нападів і пограбувань. Однак спостерігається тенденція до збільшення кількості незаконних заволодінь транспортними засобами – майже на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У Нацполіції зазначили, що на територіях, де не відбувалися активні бойові дії, майже не фіксуються кваліфіковані незаконні заволодіння транспортом. Такі злочини правоохоронці реєструють на окупованих і деокупованих територіях Луганської, Донецької, Харківської, Чернігівської, Сумської областей.
Крім того, відбуваються злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї та злочини, які вчиняються із використанням зброї.
“Під час активних бойових дій у нас з’являється велика кількість необлікованої, трофейної, втраченої зброї, яка різними шляхами потрапляє на мирну територію, де надалі розповсюджується, зберігається, а також використовується для скоєння різних видів злочинів”, – наголосив Вадим Дзюбинський.
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