Нацполіція фіксує зростання рівня злочинності на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях України. Хоча з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом перших двох місяців відбулося зниження кількості зареєстрованих на території держави злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Від початку травня правоохоронці спостерігають тенденцію щодо зростання рівня злочинності у порівнянні з початком широкомасштабного вторгнення РФ, а також збільшення окремих видів злочинів у порівнянні з минулими роками.

“Попри те, що загальна злочинність зменшилася впродовж пів року на 25%, і рівень тяжких та особливо тяжких злочинів залишився на рівні минулого року, кількість умисних вбивств збільшилася через вбивства, вчинені на окупованих і деокупованих територіях”, – розповів начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський.

Натомість за його словами, зафіксовано менше квартирних крадіжок, розбійних нападів і пограбувань. Однак спостерігається тенденція до збільшення кількості незаконних заволодінь транспортними засобами – майже на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У Нацполіції зазначили, що на територіях, де не відбувалися активні бойові дії, майже не фіксуються кваліфіковані незаконні заволодіння транспортом. Такі злочини правоохоронці реєструють на окупованих і деокупованих територіях Луганської, Донецької, Харківської, Чернігівської, Сумської областей.

Крім того, відбуваються злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї та злочини, які вчиняються із використанням зброї.

“Під час активних бойових дій у нас з’являється велика кількість необлікованої, трофейної, втраченої зброї, яка різними шляхами потрапляє на мирну територію, де надалі розповсюджується, зберігається, а також використовується для скоєння різних видів злочинів”, – наголосив Вадим Дзюбинський.