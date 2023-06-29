Джерело: Центр національного спротиву.
Окупаційні адміністрації спрямовують лікарські препарати на лікування російських військових. Загалом на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова.
На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги. Відсутність товарів для дітей. Постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу.
Також не має достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації РФ, через низький рівень колабораціонізму.
У ЦНС пояснили, що у підсумку, противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки заходи щодо оформлення так званих російських соціальних виплат під виглядом “гуманітарної допомоги” не є шляхом подолання даної проблематики.
- Росіяни загострюють гуманітарну кризу на ТОТ, щоб змусити людей брати паспорт в обмін на “соцвиплати”.
- У Херсонській області російські окупанти пропонують власникам затоплених будівель отримати житлові сертифікати в обмін на отримання російських паспортів.
- У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.