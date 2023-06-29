На тимчасово захоплених росіянами територіях України місцеві мешканці не мають доступу до ліків першої необхідності.

Джерело: Центр національного спротиву.

Окупаційні адміністрації спрямовують лікарські препарати на лікування російських військових. Загалом на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова.

На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги. Відсутність товарів для дітей. Постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу.

Також не має достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації РФ, через низький рівень колабораціонізму.

У ЦНС пояснили, що у підсумку, противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки заходи щодо оформлення так званих російських соціальних виплат під виглядом “гуманітарної допомоги” не є шляхом подолання даної проблематики.