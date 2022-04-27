Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Однак сигнал Т2 досі покриває всю територію регіону, і жителі мають доступ до українського телебачення.
“Запорізька військова адміністрація нагадує: провідні українські телеканали розкодували свої сигнали на супутнику. Крім того, сигнал Т2 досі покриває всю територію регіону, тож не дивіться і не слухайте російської брехні — стежте за подіями в країні разом з українськими журналістами”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. Для цього проводить перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та проводить повітряну розвідку.
- Нагадаємо, за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.
- Також відомо, що 25 квітня, російські окупаційні війська 17 разів обстріляли мирне населення на Луганщині.
- Окрім цього російські солдати продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню. Для цього вони використовують зокрема й заборонені касетні боєприпаси.