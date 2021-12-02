Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Раніше йшлося про виділення 6 мільярдів гривень на програму заохочень для вакцинованих громадян та найбільш постраждалих від пандемії галузей бізнесу. Тепер суму збільшили на 2 млрд грн.
Як пояснив Премʼєр, збільшити суму вирішили через очікувану велику кількість звернень громадян.
“Уряд продовжує впровадження програми Президента з виплати 1 тисячі гривень для всіх вакцинованих громадян. На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”, — сказав на засіданні Кабміну глава уряду.
Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки “Дії” по всій Україні, розповів він.
“Мета програми — підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію”, — сказав Шмигаль.
Стартує програма виплат вакцинованим громадянам з 19 грудня.
- Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.
- Раніше прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров надав додаткові роз’яснення щодо оголошення глави держави про надання тисячі гривень щепленим українцям.
- “ПриватБанк” сповістив користувачів про появу нової шахрайської схеми. Клієнтам банку пропонують певну “виплату COVID-19” в розмірі декількох тисяч.