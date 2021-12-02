На 2 мільярди гривень збільшать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям у рамках програми “єПідтримка”.

Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Раніше йшлося про виділення 6 мільярдів гривень на програму заохочень для вакцинованих громадян та найбільш постраждалих від пандемії галузей бізнесу. Тепер суму збільшили на 2 млрд грн.

Як пояснив Премʼєр, збільшити суму вирішили через очікувану велику кількість звернень громадян.

“Уряд продовжує впровадження програми Президента з виплати 1 тисячі гривень для всіх вакцинованих громадян. На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”, — сказав на засіданні Кабміну глава уряду.

Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки “Дії” по всій Україні, розповів він.

“Мета програми — підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію”, — сказав Шмигаль.

Стартує програма виплат вакцинованим громадянам з 19 грудня.