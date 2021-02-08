7 лютого під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, у рамках BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, вперше було презентовано показ з елементами доданої реальності. Український сталий бренд СHERESHNIVSKA презентував нову колекцію Sketches of Tactility.

Цифрові декорації для fashion-шоу та проєкту BE SUSTAINABLE! створили діджитал-студія FFFACE.me та сет-дизайнерка Love Curly.

Колекція “Sketches of Tactility” створена дарувати розмаїття сенсорних відчуттів. Натхненням стала експозиція у лондонському Tate Museum робіт художника Paull Neagu. Він вважав, що мистецтво можна доносити і сприймати не лише візуально, але й на дотик. Роботи Paull були пов’язані з людською формою та містили мотиви клітинної будови органічних матерій.

“Саме тому в основі колекції лежить об’єм та структура, створена буфами на плетених светрах, гіперболізованими складками, розрізами у вигляді квадратів та характерними принтами. Ми підбирали тканини, що викликають найрізноманітніші тактильні відчуття”, – розповіла дизайнерка бренду, білоруська мисткиня Анастасія Розова.

Це вже друга стала колекція СHERESHNIVSKA. Матеріалами було обрано вінтажні та стокові тканини, речі із секонд хендів.

“Оскільки зараз більшість показів відбувається без глядачів, питання створення декорацій перейшло в іншу площину. Зараз важливо, щоб було красиво не на майданчику, а в кадрі, який побачать глядачі. Доповнена реальність круто вирішує це завдання, створюючи атмосферу без витрат на фізичний продакшн і без кордонів для фантазії. Можна додати літаючих роботів-акробатів, трибуни античного амфітеатру або навіть спалахи камер. Для глядача все виглядає, як живе, а бренд може уникнути додаткового виробництва фізичних декорацій, що відповідає ідеям відповідального споживання”, – Дмитро Корнілов, CEO FFFACE.me.

“Я вдячна команді UFW та хлопцям з FFFACE.me за новий цікавий досвід. Давно чекала моменту, коли AR-технології будуть активніше використовувати в Україні не тільки для реклами, але й для створення креативного контенту. Дизайнерка надихалася роботами Paull Negau, для себе я виділила скульптури художника, вони стали основним натхненням у створенні декорацій”, – Love Curly.