Українські туристи в Єгипті (курорт Шарм-ель-Шейх) вирушили пірнати з аквалангом, незважаючи на заборону. В результаті цього 12-річний хлопчик втратив руку нижче ліктя.

Про це розповів їх туроператор JoinUp.

Українські туристи хотіли купити екскурсію по зануренню з аквалангом. Готельний гід відмовив їм, враховуючи заборону. Це пов’язано з тим, що уряд Єгипту заборонив дайвінг.

Але туристи зробили все по-своєму, купивши бажану екскурсію у третіх осіб, поза готелем, в якому відпочивали.

Під час занурення на них напала акула. В результаті цього мама і син постраждали. Так, у жінки глибокі укуси на тілі, а її 12-річний син втратив руку нижче ліктя.

Вони в лікарні. Їх вже прооперували. Туроператор чекає медичний висновок з лікарні.

З огляду на те, що туристи купили екскурсію самі, медична страховка на інцидент не поширюється. До того ж, через урядову заборону, занурення з аквалангом не є страховим випадком.

Попередньо, уряд Єгипту погодився покрити фінансові витрати на лікування українських туристів.

У JoinUp повідомили, що постійно на зв’язку з Єгиптом по цій ситуації.