Сьогодні, 10 серпня, з 22:00 до 30 серпня на кордоні України і Білорусі тимчасово припиняють спрощений пропуск українських громадян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Йдеться про сезонний пропуск громадян України через пункти “Познань”, “Березове” і “Дроздинь” в Рівненській області на територію білоруського ландшафтного заказника “Ольманські болота” для збору дикоросів.

“Відповідно до двосторонньої домовленості, сьогодні о 22:00 по 30 серпня тимчасово призупиняється пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів”, – йдеться в повідомленні.

Спрощений пропуск планується відновити з 07:00 30 серпня – для жителів прикордоння при наявності паспорта, пропуску, виданого органами прикордонної служби Білорусі на право перебування в прикордонній зоні і іменної квитанції про оплату за відвідування ландшафтного заповідника “Ольманські болота”.

Перетин кордону буде здійснюватися тільки в пішому порядку або на велосипедах.