На кордоні України з Білоруссю знову відкрили пункт пропуску "Нові Яриловичі" (Чернігівська область). Раніше його тимчасово закрили на тлі спроб паломників-хасидів потрапити в Україну.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

“На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області відновив роботу пункт пропуску “Нові Яриловичі”. Обмежувальні заходи були введені через поширення коронавірусної хвороби”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що закриття пункту пропуску “Нові Яриловичі” призвело до накопичення транспортних засобів в ПП “Виступовичі”. У черзі на в’їзд в Україну зараз знаходиться (станом на 12:00 – ред.) Близько 550 транспортних засобів, на виїзд – 250.