Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
“На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області відновив роботу пункт пропуску “Нові Яриловичі”. Обмежувальні заходи були введені через поширення коронавірусної хвороби”, – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що закриття пункту пропуску “Нові Яриловичі” призвело до накопичення транспортних засобів в ПП “Виступовичі”. У черзі на в’їзд в Україну зараз знаходиться (станом на 12:00 – ред.) Близько 550 транспортних засобів, на виїзд – 250.
- Раніше повідомлялося, що паломники-хасиди залишили територію на українсько-білоруському кордоні поблизу пункту пропуску “Нові Яриловичі”, де вони перебували з початку тижня в надії потрапити до України.
- До цього, 26 серпня, Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.
- Це рішення торкнулося і паломників-хасидів, які хотіли потрапити в Україну на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року. Так, 14 вересня повідомлялося, що на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області “Нові Яриловичі”.
- В уряді Ізраїлю закликали паломників-хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, повернутися додому.