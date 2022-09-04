На кордоні України та Польщі проблеми з чергами автомобілів стають критичними. На пункті пропуску "Ягодин" на польському кордоні вона становить понад 45 кілометрів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

Ситуація спровокована пропускною здатністю митниці з польської сторони. Через величезну чергу водії змушені практично жити на узбіччі.

Заступник міністра додав, що низька ефективність роботи польських служб призвела до проблеми, яка може стати катастрофічною. Вони проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль.

З українського боку кількість працівників служб збільшилась майже у 1,5 раза. Це дозволяє зменшити час перевірки одного транспортного засобу до 10-15 хв. Поки на експорт черги сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку не більше як 5 кілометрів.

До періоду кризи за добу польські служби приймали близько 80 вантажівок. За останні дні показник зменшився до близько 19 автівок.

Оскільки після російського вторгнення український експорт здебільшого відбувається саме на автомобільних дорогах, то проблема ускладнюється. Польські перевізники анонсують блокування трас, бо незадоволені кілометровими чергами. Це може призвести до повної зупинки роботи пунктів пропуску.

Розв’язати проблему може збільшення на польській стороні кількості працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.

В Україні планували запровадити електрону чергу. До широкомасштабного російського вторгнення вона мала б коштувати 15 євро, але це питання постійно відкладали через різні причини. Якби система запрацювала, то водії змогли б забронювати місце у черзі онлайн або безпосередньо на пункті пропуску.