Україна та Польща домовилися про будівництво нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже" на спільному кордоні.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Будівництво обговорили начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський з делегацією із Люблінського воєводства під час робочої зустрічі.

Як зазначив під час свого виступу Сергій Лозінський, будівництво нового спільного пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху “Адамчуки-Збереже” сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів.

Також з огляду на можливу загрозу вторгнення РФ з території Білорусі, сторони домовилися про оперативний обмін інформацією щодо будь-яких маневрів військової техніки вздовж кордонів на білоруських теренах.

Крім того, українські та польські прикордонники позитивно оцінили хід реалізації пілотних проєктів щодо ваговозів у пунктах пропуску “Ягодин-Дорогуськ” і “Устилуг-Зосін”.

Спільно з представниками Люблінського воєводства делегація Волинської області оглянули ділянку кордону, де щороку, в межах проведення Європейських днів добросусідства, облаштовували тимчасовий перехід, та провели робочу нараду. В результаті домовилися, що працюватимуть над питанням облаштування нового пункту пропуску разом.