Українська мова увійшов в топ-50 найбільш поширених мов у світі. Нею говорять близько 33 мільйонів людей.

Про це повідомляється в дослідженні ресурсу Visual Capitalist.

В той же час, згідно з даними дослідження, рідною українська мова є для трохи більше ніж 27-ми мільйонів людей в світі.

За кількістю носіїв українська займає 44–е місце серед мов світу.

У свою чергу російською мовою говорять понад 258 мільйонів людей, майже для 154 мільйонів з яких вона є рідною. Серед мов світу за кількістю носіїв він займає 8–е місце.

Перше місце за кількістю носіїв в світі займає англійська мова. Нею говорять 1 млрд 132 млн людей. На другому місці знаходиться китайська мова “мандарин“, якою говорять 1 млрд 117 млн людей, а на третьому мова хінді, носіями якого є 615 млн людей.

Також до першої десятки входять іспанська, французька, арабська, бенгальська, російська, португальська і індонезійська мови.

В той же час за кількістю людей, для яких мова є рідною, на першому місці знаходиться китайський “мандарин“ (918 млн), на другому місці – іспанська (460 млн), а на третьому – англійська мова (379 млн).

Глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що прийняття мовного закону створило багато ризиків для суспільства в цілому і для нових депутатів.