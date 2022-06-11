Про це повідомляє пресслужба легіону “Свобода Росії”.
“Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні “Свобода Росії”. Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!”, – сказав Волобуєв.
Нагадаємо, що з початком повномасштабної російсько-української війни Волобуєв залишив свою посаду і країну через інакомислення щодо агресії РФ та планував приєднатися до територіальної оборони Києва. Також мотивацією Ігоря був захист свого батька, який проживає в Сумській області.
Він працював у “Газпромбанку” останні 6 років, до цього — в “Газпромі” понад 16 років.
ДОВІДКА. Легіон “Свобода Росії” — російський легіон Збройних сил України, сформований з колишніх військових РФ, а також інших росіян, які добровільно перейшли на сторону України.
- Варто зазначити, що російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області. Сьогодні ворог скинув дві вибухівки з безпілотника та розпочав артобстріл.
- Станом на вечір 11 червня в Луганській області точиться протистояння російським окупаційним військам. Зокрема, тривають потужні бої у Тошківці та Сєвєродонецьку.
- Також за словами українського політика та міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, вся Донецька область залишилася без електропостачання.
- Зокрема, російські війська й далі обстрілюють населені пункти Харківської області. За добу в результаті обстрілів загинули чотири особи, ще шестеро — зазнали поранень.