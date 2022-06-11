Колишній віцепрезидент одного з найбільших банків РФ "Газпромбанку" Ігор Волобуєв долучився до лав збройного формування "Легіон Свобода Росії".

Про це повідомляє пресслужба легіону “Свобода Росії”.

“Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні “Свобода Росії”. Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!”, – сказав Волобуєв.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної російсько-української війни Волобуєв залишив свою посаду і країну через інакомислення щодо агресії РФ та планував приєднатися до територіальної оборони Києва. Також мотивацією Ігоря був захист свого батька, який проживає в Сумській області.

Він працював у “Газпромбанку” останні 6 років, до цього — в “Газпромі” понад 16 років.

ДОВІДКА. Легіон “Свобода Росії” — російський легіон Збройних сил України, сформований з колишніх військових РФ, а також інших росіян, які добровільно перейшли на сторону України.